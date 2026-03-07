Россиянам разрешили не спешить с оплатой ЖКХ в марте Эксперт Бондарь: россияне могут оплатить февральские счета за ЖКУ до 15 марта

Россияне, у которых в февральских квитанциях за ЖКУ по-прежнему указан срок оплаты до 10 марта, могут оплатить их до 15 марта, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он подчеркнул, что с 1 марта вступили в силу новые правила, когда платежные документы должны приходить до 5-го числа, а оплачивать услуги за прошлый месяц теперь нужно не позднее 15-го числа, передает РИА Новости.

Расчетные центры и управляющие компании не всегда успевают мгновенно обновить шаблоны квитанций. Некоторые могли напечатать их по «старинке». Не паникуйте, если вы видите в квитанции «Просим оплатить счет до 10 марта». Юридически вы уже имеете право платить до 15-го, — отметил Бондарь.

Эксперт обратил внимание, что начислять пени раньше этого срока незаконно и в случае нарушения можно жаловаться в жилищную инспекцию. Чтобы обратить внимание управляющей компании на ошибку, он советует направить короткое обращение через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом».

