Россиянам разрешили не спешить с оплатой ЖКХ в марте

Эксперт Бондарь: россияне могут оплатить февральские счета за ЖКУ до 15 марта

Россияне, у которых в февральских квитанциях за ЖКУ по-прежнему указан срок оплаты до 10 марта, могут оплатить их до 15 марта, заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь. Он подчеркнул, что с 1 марта вступили в силу новые правила, когда платежные документы должны приходить до 5-го числа, а оплачивать услуги за прошлый месяц теперь нужно не позднее 15-го числа, передает РИА Новости.

Расчетные центры и управляющие компании не всегда успевают мгновенно обновить шаблоны квитанций. Некоторые могли напечатать их по «старинке». Не паникуйте, если вы видите в квитанции «Просим оплатить счет до 10 марта». Юридически вы уже имеете право платить до 15-го, — отметил Бондарь.

Эксперт обратил внимание, что начислять пени раньше этого срока незаконно и в случае нарушения можно жаловаться в жилищную инспекцию. Чтобы обратить внимание управляющей компании на ошибку, он советует направить короткое обращение через ГИС ЖКХ или приложение «Госуслуги.Дом».

Ранее председатель комиссии Госдумы по жилищным правам Галина Хованская заявила, что в Жилищном кодексе РФ есть скрытый механизм защиты для малоимущих, который позволяет получать субсидии даже при небольших превышениях официальных доходов. По ее словам, если большая часть семейного бюджета уходит на коммунальные услуги, государство может компенсировать эти расходы.

