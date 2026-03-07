Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 09:46

Около 20 пассажирских самолетов не могут приземлиться в Дубае

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Порядка 20 пассажирских самолетов, в том числе из Москвы, не могут приземлиться в аэропортах Дубая, передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации. По его словам, воздушные судна будут находиться в зоне ожидания до получения разрешения на посадку.

Порядка 20 рейсов из разных городов, в том числе и Москвы, находятся сейчас в зоне ожидания как в воздушном пространстве ОАЭ, так и в воздушном пространстве соседнего Омана, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» осуществит в марте 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток, на которых может перевезти около 10 тыс. человек. По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

Также появилась информация, что Катар на семь часов разрешил полеты в аэропорты на своей территории по предварительному согласованию и по строго установленным маршрутам. Как указал источник, близкий к ситуации, разрешение действует пока с 05:00 до 12:00 по всемирному времени (с 08:00 до 15:00 мск).

Дубай
самолеты
ОАЭ
воздушное пространство
