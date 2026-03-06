«Аэрофлот» вернет домой «забытых» на Ближнем Востоке россиян «Аэрофлот» осуществит в марте 13 допрейсов между Россией, Таиландом и Мальдивами

«Аэрофлот» осуществит в марте 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток, на которых может перевезти около 10 тыс. человек, передает пресс-служба авиакомпании. По данным ТАСС, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

«Аэрофлот» в марте вводит дополнительные рейсы между Москвой и Бангкоком, Пхукетом, Мале для удовлетворения возросшего туристического спроса, — сказано в сообщении.

До этого авиакомпания приняла решение временно прекратить выполнение рейсов между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами. Ограничения затронут полеты, запланированные на период с 12 по 31 марта.

Также стало известно, что находящиеся в ОАЭ россияне могут выехать из страны в Оман лишь за $500 (около 38,5 тыс. рублей) с человека, речь идет о «спасительных поездках» на фоне обстрелов со стороны Ирана. По мнению туристов, находиться там безопаснее. Дополнительным плюсом стал безвизовый режим: россияне могут находиться в Омане до 30 дней.