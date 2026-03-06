Путин созвонился с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что стороны обсудили происходящее в республике.

Также российский президент подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем и возвращения в дипломатическую плоскость регулирования. Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, стороны договорились поддерживать контакты.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты расширят удары вглубь территории Ирана. Он отметил, что Вашингтон стремится лишить Тегеран шанса быстро восстановить военный потенциал.

Тем временем газета The New York Times писала, что разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля. Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически.