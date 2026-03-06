Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 марта 2026 в 22:38

Путин созвонился с президентом Ирана

Путин созвонился с Пезешкианом

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, передает пресс-служба Кремля. Уточняется, что стороны обсудили происходящее в республике.

Также российский президент подтвердил позицию России о необходимости немедленного прекращения боевых действий, отказа от силовых методов решения проблем и возвращения в дипломатическую плоскость регулирования. Пезешкиан выразил признательность за солидарность России с иранским народом, стороны договорились поддерживать контакты.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты расширят удары вглубь территории Ирана. Он отметил, что Вашингтон стремится лишить Тегеран шанса быстро восстановить военный потенциал.

Тем временем газета The New York Times писала, что разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля. Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически.

Владимир Путин
Масуд Пезешкиан
Иран
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран ударил ракетой по американскому авианосцу Lincoln
Китай может оказать помощь Ирану в противостоянии с США
Путин выразил соболезнования президенту Ирана в связи с гибелью Хаменеи
В Баку задержали восемь граждан Азербайджана за работу на КСИР
Россияне приняли участие в открытии Паралимпиады
Пезешкиан поблагодарил Путина за солидарность РФ с иранским народом
Путин созвонился с президентом Ирана
Азербайджан обратился в ООН из-за атаки иранских БПЛА на Нахичевань
Задержанные в Венгрии украинские инкассаторы вернулись на Украину
После обрушения кровли в Тульской области задержан главный инженер
Церемония открытия Паралимпийских игр 2026 года официально стартовала
Азербайджан эвакуировал из Ирана трех российских дипломатов
В Воронежской области объявили опасность атаки БПЛА
Овечкин высказался о переходе бывшего члена команды в другой клуб
Бывший продюсер Газманова оказался за решеткой по решению суда
«Кто их тратит?»: Сийярто спросил Киев о деньгах, перевозимых через Венгрию
Путин провел встречу с главой Дагестана
Военэксперт оценил готовность Ирана к затяжной войне
Белый дом показал кадры ударов по Ирану со вставками из видеоигры
Азербайджан предотвратил теракты КСИР по всей стране
Дальше
Самое популярное
Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год
Общество

Жуткий план США потерпел крах: шок-прогноз Жириновского на 2026 год

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут
Общество

Нарезаю апельсин кружочками и кидаю на сковороду: простой и вкусный десерт к чаю за 10 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.