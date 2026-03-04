Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:27

В США раскрыли дальнейшие планы по атакам на Иран

США расширят удары вглубь территории Ирана

Дэн Кейн Дэн Кейн Фото: CNP / AdMedia/Global Look Press
США расширят удары вглубь территории Ирана, заявил глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн. Он отметил во время брифинга, что Вашингтон стремится лишить Тегеран шанса быстро восстановить военный потенциал.

Теперь мы начнем расширять (удары. — NEWS.ru) вглубь, <...> создавая дополнительное пространство для маневра американских вооруженных сил, — сказал Кейн.

Ранее газета The New York Times сообщила, что разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля. Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически.

До этого иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари заявил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая грядущую угрозу. В свою очередь, советник верховного лидера Ирана Мохаммад Мохбер заявил о готовности Тегерана вести военные действия с Вашингтоном и Тель-Авивом столько, сколько потребуется.

