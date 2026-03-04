Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 16:50

В Пентагоне обозначили, будут ли просить помощь у НАТО из-за Ирана

Пентагон не намерен применять коллективную оборону НАТО из-за Ирана

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: Will Oliver — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Соединенные Штаты не намерены задействовать принцип коллективной обороны Североатлантического альянса в связи с продолжающейся операцией в Иране, заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время брифинга, который транслировался на YouTube. Он добавил, что пока у американской стороны нет соответствующих планов.

Нет никаких оснований полагать, что это может вызвать срабатывание чего-либо вроде пятой статьи [НАТО], — сказал глава ведомства.

Также Хегсет сказал, что перед началом военной операции против Ирана американское командование вывело более 90% своих военнослужащих с баз, которые находятся в зоне досягаемости иранского оружия. Эвакуация прошла незаметно и стала частью оборонительных приготовлений.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн также сообщил, что удары будут расширены вглубь иранской территории. Вашингтон намерен лишить Тегеран возможности быстро восстановить свой военный потенциал.

Политолог Александр Перенджиев полагает, что несмотря на значительные арсеналы и поддержку союзников, Соединенные Штаты могут столкнуться с острым дефицитом ракетного вооружения уже к концу марта. При этом бомбардировки с использованием авиации Вашингтон способен вести практически бесконечно.

