04 марта 2026 в 17:53

Иран ответил на сообщения NYT о секретном предложении ЦРУ

Иран опроверг сообщения NYT о готовности прекратить огонь

ВС Ирана ВС Ирана Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Иран опроверг сообщения The New York Times (NYT) о готовности обсудить прекращение огня и обмен взаимными ударами, сообщает Tasnim со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника. Собеседник агентства назвал эту информацию фейком, направленным на «ведение психологической войны».

Статья в The New York Times <…> — полная ложь и ведение психологической войны, — сказал источник.

Источник также подчеркнул, что Иран не намерен менять свою стратегию и продолжит отвечать на любые военные действия со стороны Израиля и США. По его словам, республика будет «без колебаний» наносить ответные удары в случае дальнейшей агрессии.

Ранее NYT сообщила, что разведка Ирана якобы связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. По информации источника, это произошло на второй день после начала операции США и Израиля.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что вести переговоры с Ираном уже «слишком поздно». По его словам, Тегеран лишился не только руководства, но и противовоздушной обороны, а также военно-воздушных и военно-морских войск.

