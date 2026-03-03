Трамп заявил, что переговоры с Ираном вести уже поздно

Переговоры с Ираном вести уже «слишком поздно», заявил президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social. По его словам, Тегеран лишился не только руководства, но и противовоздушной обороны, а также военно-воздушных и военно-морских войск.

Их противовоздушной обороны, ВВС, ВМС и руководства больше нет. Они хотят разговаривать. Я сказал: «Слишком поздно!» — написал американский лидер.

Ранее сообщалось, что американская разведка перед стартом операции «Эпическая ярость» не фиксировала тревожного прогресса в ракетной или ядерной сферах Ирана. Чиновники, знакомые с секретными данными, указали, что публичные обоснования Белого дома для начала военных действий расходились с реальной информацией.

До этого Трамп заявил, что руководство Ирана согласилось заключить сделку с Соединенными Штатами. Однако хозяин Белого дома подчеркнул, что Тегеран опоздал с таким решением на неделю.

По данным портала Axios, за день до начала американских ударов по Ирану Вашингтон выдвинул Тегерану ультиматум. Предложение включало требование установить мораторий на обогащение урана сроком на 10 лет и обещание поставлять бесплатное ядерное топливо для гражданских нужд.