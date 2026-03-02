Иран получил «последний шанс» от США за сутки до атаки Axios: США выдвинули ультиматум Ирану о моратории на уран за сутки до войны

США за день до начала ударов по Ирану выдвинули Тегерану ультиматум, сообщает Axios со ссылкой на источник в американской администрации. Американское предложение включало требование установить мораторий на обогащение урана сроком на 10 лет и обещание поставлять бесплатное ядерное топливо для гражданских нужд.

При этом Штаты предупреждали о возможном применении военной силы в случае отказа. По данным источников, окончательное предложение было передано после утренней части переговоров 26 февраля в Женеве американскими переговорщиками Джаредом Кушнером и Стивеном Уиткоффом. Иран отверг предложение.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что Иран уже дважды якобы пытался его ликвидировать. Президент США отметил, что верховный лидер исламской республики Али Хаменеи был убит первым в этом противостоянии.

О гибели верховного лидера страны стало известно в ночь на 1 марта. В связи с его смертью в Иране объявили 40-дневный траур, а также установили семь дней государственных выходных. Погибшими также признали четырех членов семьи Хаменеи, среди них дочь, внук, невестка и зять.