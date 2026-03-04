Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
04 марта 2026 в 10:50

Союзники США призвали снять экономические ограничения с России

Японский депутат Судзуки заявил о необходимости отменить санкции против России

Мунэо Судзуки Мунэо Судзуки Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Японии необходимо отменить санкции, введенные против Российской Федерации, заявил в разговоре с ТАСС депутат верхней палаты японского парламента от правящей Либерально-демократической партии Мунэо Судзуки. По его словам, речь идет об экономических рестрикциях.

Япония должна выступить за отмену экономических санкций против РФ, — сказал парламентарий.

Ранее китайские аналитики заявили, что Япония столкнулась с серьезными экономическими последствиями из-за своей санкционной политики в отношении России на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Блокировка Ормузского пролива Ираном нанесла тяжелый удар по стране, которая критически зависит от импорта энергоносителей из этого региона. Стратегических запасов нефти Токио хватит лишь на несколько месяцев, а восполнять их сейчас фактически нечем.

До этого сообщалось, что Киргизия намерена подать иск к ЕС в случае введения против нее санкций. Причиной возможных ограничений стали подозрения Брюсселя в том, что республика экспортирует определенные товары в Россию. Первый заместитель председателя правительства Киргизии Данияр Амангельдиев заверил, что Бишкек принимает все возможные меры для соблюдения западных ограничений, однако ЕС до сих пор не предоставил четких критериев, выполнение которых позволило бы избежать санкций.

