04 марта 2026 в 11:56

В Госдуме предложили наказывать за создание фейковых сайтов госорганов

Депутат Панеш: сайты-двойники госорганов берут деньги за бесплатные услуги

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Сайты-двойники госорганов предлагают пользователям платить за бесплатные услуги, рассказал «Газете.Ru» зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Он предложил ввести уголовную ответственность за создание подобных сервисов.

Сегодня назрела необходимость не просто контролировать регистрацию доменов для органов власти, но и ввести прямую ответственность за создание сайтов, которые копируют оформление госорганов и предлагают платные госуслуги. Причем ответственность должна быть серьезной, вплоть до уголовной, если речь идет о хищении средств или персональных данных, — рассказал Панеш.

Депутат подчеркнул, что ответственность также должны понести и поисковые системы в случае рекламы подобных сайтов. По его словам, необходимо также информировать граждан о перечне бесплатных услуг.

Ранее Панеш рассказал, что наклеенный на оригинальный терминал QR-код является подделкой. По его словам, люди настолько привыкли к удобству при быстром открытии меню в кафе, оплате парковки или аренде самокатов, что перестали замечать очевидные признаки подмены.

