04 марта 2026 в 13:19

Падение льда на петербурженку обернулось уголовным делом

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело после падения льда на девушку

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Жительница Санкт-Петербурга получила травму из-за упавшей на нее ледяной глыбы, сообщили в управлении Следственного комитета России по городу. Инцидент произошел в переулке Крылова. По факту травмирования 22-летней девушки возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, сотрудники организации, ответственной за содержание и техническое обслуживание жилого фонда, допустили оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, — говорится в сообщении.

Установлено, что коммунальщики своевременно не очистили кровлю здания от снега. Пострадавшая попала в больницу.

В конце февраля аналогичный инцидент произошел на Разъезжей улице в Санкт-Петербурге. Тогда после падения наледи с крыши госпитализировали 56-летнюю местную жительницу. Глыба льда рухнула в момент, когда женщина возвращалась домой после прогулки. В больнице ее состояние оценили как среднетяжелое. Следственный комитет начал проверку по данному факту.

