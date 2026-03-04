Первые мартовские заморозки принесут холода до −15? Прогноз погоды в Москве

Первые мартовские заморозки пришли в Москву. Какая погода 4 марта, сколько будет градусов в праздники, чего ждать в Санкт-Петербурге?

Какая погода пришла в Москву к 4 марта, похолодание

Первая оттепель весны продлилась 82 часа и закончилась к 4 марта. В Москву пришли первые заморозки, сообщают синоптики. К утру 4 марта температура воздуха на базовой метеостанции столицы ВДНХ опустилась до минус 2,1, на других было от минус 1 до минус 2,4. В Новой Москве зафиксирован минимум в минус 2,6 градуса. Все Подмосковье ушло в зону отрицательных температур, минимум в минус 5,3 градуса отмечен в Серебряных Прудах, сообщил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус отметил, что к Москве приближается атмосферный фронт, связанный с циклоном над Карелией. Ясная погода продлится недолго.

«Небо будут закрывать плотные облака, пройдет снег, переходящий в мокрый снег, местами возможны гололед и налипание мокрого снега на провода и ветви деревьев. На дорогах и тротуарах скользко. Температура воздуха — до плюс 2 градусов, по области ожидается от минус 2 до плюс 3. Атмосферное давление будет падать. В четверг небольшой снег и мокрый снег, гололедица, ночью до минус 2, днем плюс 1–3», — прогнозирует Леус в своем Telegram-канале.

Сколько градусов будет в Москве на неделе, заморозки, снегопад

Гидрометцентр Москвы прогнозирует, что циклон будет действовать на столицу до субботы, 7 марта. Ожидаются непрерывные осадки (мокрый снег), днем будет до плюс 2 градусов, а в субботу температура вырастет до плюс 2–4.

Уже в ночь перед Международным женским днем, 8 марта, погода резко изменится: ветер усилится до 6–11 м/с (с порывами до 15 м/с), температура упадет до минус 9 градусов. Осадки постепенно прекратятся, днем 8 марта — от минус 4 до плюс 1 градуса. Придет новая волна похолодания: следующая неделя начнется с минус 15 градусов ночью и до минус 8 — днем.

Похолодание будет продолжаться недолго. По данным Foreca, уже днем 10 марта температура в Москве поднимется до плюс 6 градусов. Во второй половине следующей недели ночные заморозки прекратятся, пройдут небольшие осадки, температура днем будет держаться на уровне плюс 5–6 градусов.

Что с погодой в Санкт-Петербурге, будут ли мощные морозы

Карельский циклон воздействует и на Санкт-Петербург, указал Леус.

«В регионе ожидается облачная погода, ближе к вечеру осадки в виде снега и мокрого снега. Местами гололедица. Температура воздуха — плюс 1–3 градуса, в Ленинградской области — до плюс 5. Атмосферное давление ниже нормы. В четверг небольшой снег, мокрый снег, местами гололедица, ночью от минус 1 до плюс 1, днем плюс 1–3 градуса», — прогнозирует синоптик.

Foreca прогнозирует в Петербурге солнечную погоду с минимальным количеством осадков. Сильных морозов не ожидается: ночные заморозки до минус 2–5 градусов будут продолжаться до 9 марта, днем при этом будет плюс 1–3. С 10 марта дневные температуры вырастут, ожидается плюс 5–6 градусов.

