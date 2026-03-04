Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 марта: где сбои в России

Сегодня, 4 марта, мобильный интернет не работает в Москве, Татарстане и других регионах России. С проблемами столкнулись абоненты операторов Т2, МТС, Yota, «Билайн» и «МегаФон». Что известно, в чем причины сбоев?

Где в России не работает мобильный интернет 4 марта

Сбои мобильного интернета происходят в десятках регионов, следует из данных на мониторинговом сайте «Сбой.рф». Абоненты не могут нормально пользоваться онлайн-услугами, мессенджерами, банковскими приложениями, картами и другими сервисами.

Больше всего жалоб приходит от абонентов МТС. За сутки накопилось 114 обращений. Ранее этот показатель составил 816. О сбоях пишут из Татарстана — 15%, Башкортостана, Москвы — по 13%, Приморского края, Иркутской области, Красноярского края, Нижегородской области, Санкт-Петербурга — по 7%, Ярославской, Саратовской, Волгоградской областей, Краснодарского, Хабаровского краев, Новосибирской области — по 3%, Омской, Московской, Свердловской, Липецкой, Ростовской областей, Пермского края — по 1%.

В сетях других операторов также наблюдаются сбои, следует из данных мониторинга. Сформировалась следующая география: Башкортостан, Москва, Санкт-Петербург, Алтайский край, Липецкая, Новосибирская области, Кузбасс, Подмосковье, Татарстан, Хабаровский край, Брянская, Волгоградская области.

Почему не работает мобильный интернет 4 марта

Мобильный интернет отключают на фоне предупреждения «Беспилотная опасность». Мера принимается в целях безопасности населения, гражданской инфраструктуры и государственных объектов. По словам специалистов, дроны могут поддерживать сообщение с центром управления и передавать изображение оператору через базовые станции связи.

«Мы осознаем, что возникающие неудобства нарушают привычный ритм жизни, и просим вас отнестись к текущей ситуации с пониманием. Ограничения на работу мобильного интернета будут отменены, как только это позволит оперативная обстановка», — заявили в департаменте информационных технологий и связи ЯНАО.

Там добавили, что в интересах безопасности граждан заблаговременное информирование о конкретных локациях и сроках действия ограничений на интернет-соединение не представляется возможным.

Точную дату и время восстановления работы мобильного интернета в российских регионах назвать нельзя, поскольку соответствующие решения принимаются исходя из обстановки на территории страны, уточнил вице-губернатор по вопросам безопасности Томской области Игорь Толстоносов.

«По указу президента эти права делегированы ФСБ. Технические ограничения проводят непосредственно провайдеры. Такой механизм работы. Что касается окончания, вы все видите обстановку. Сегодня говорить о том, когда это закончится, наверное, сложно», — заявил он.

Что делать при отключении мобильного интернета

При отключении мобильного интернета россияне могут подключиться к бесплатным точкам доступа Wi-Fi. Также в период сбоев остаются доступными сайты из белого списка.

В него входят «Госуслуги», соцсети «ВКонтакте», «Одноклассники», Mail.ru, национальный мессенджер MAX, сервисы «Яндекса», маркетплейсы «Мегамаркет», Ozon и Wildberries, Avito, «Дзен», Rutube, сайты «Почты России», Альфа-Банка, ВТБ, транспортные сервисы РЖД и «Туту.ру», навигационный сервис 2ГИС, портал Gismeteo, сайты Генпрокуратуры, МЧС, правительства и администрации президента России, Центробанка, операторов связи «Сбермобайл», «Т-Мобайл», «Эр-Телеком», сервис поиска недвижимости «Домклик», охранная система «Цезарь Сателлит», онлайн-кинотеатр Okko, «Аэрофлот» и «Победа», «Россети», «Вкусно — и точка», «Деловые линии», «Детский мир», сервисы ФНС для налогоплательщиков и другие.

Telegram и другие сайты и приложения иностранного происхождения не будут включены в белый список.

