Международный олимпийский комитет должен прояснить разницу в подходах к участию в международных турнирах российских спортсменов и атлетов тех стран, которые участвуют в конфликте на Ближнем Востоке, заявил телеканалу «Матч ТВ» представитель Кремля Дмитрий Песков. Ранее в МОК подчеркнули, что спорт должен оставаться объединяющей силой в мире.

Смотрю [на это заявление] как на правильную позицию. И не понимаю, почему в отношении нас и Белоруссии действует другая позиция. МОК обязан прояснить эти расхождения, — отметил Песков.

Ранее сообщалось, что международные спортивные федерации, включая МОК и ФИФА, никак не отреагируют на удары США и Израиля по Ирану и не будут применять санкции к этим странам. Депутат Госдумы Светлана Журова подчеркнула, что спорт не должен становиться заложником политических конфликтов, и призвала применять принцип равного подхода ко всем государствам.

До этого президент Иранской футбольной федерации Мехди Тадж заявил, что участие сборной Ирана в предстоящем чемпионате мира оказалось под угрозой. По его словам, после американской военной атаки команда вряд ли поедет на турнир в США, Канаду и Мексику.