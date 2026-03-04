Зимняя Олимпиада — 2026
04 марта 2026 в 12:40

Появилась информация о последних действиях Джабраилова перед самоубийством

Mash: Джабраилов перед смертью отправил своему охраннику фото пистолета

Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Telegram-канал Mash сообщил, что экс-сенатор Умар Джабраилов перед смерью три дня не выходил из своих апартаментов. По информации канала, перед произошедшим он отправил своему охраннику фотографию пистолета.

Mash пишет, что в своих апартаментах бизнесмен оставался в одиночестве и лишь незадолго до суицида посещал ресторан. По версии канала, камеры наблюдения фиксируют, что это был его единственный выход из квартиры за несколько дней.

Ранее адвокат экс-сенатора Александр Карабанов сообщил, что он находился в затяжной депрессии перед самоубийством. Он подчеркнул, что бизнесмену было больно осознавать свое текущее финансовое положение. По словам Карабанова, Джабраилов был разочарован из-за того, что его друзья прекратили с ним общение из-за потери статуса.

Также сообщалось, что фотографию Джабраилова нашли в файлах осужденного за сексульные преступления финансиста Джеффри Эпштейна. Снимок сделан во время занятий карате. Предполагается, что фотография была сделана в начале 90-х годов.

Умар Джабраилов
смерти
фото
охранники
