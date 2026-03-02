В файлах Эпштейна нашли фото Джабраилова во время занятий каратэ

Фотографию бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова нашли в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Telegram-канал SHOT. Снимок сделан во время занятий каратэ.

Предполагается, что фотография была сделана в начале 90-х годов. На ней видно, как молодой Джабраилов занимается босиком и с оголенным торсом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Джабраилов покончил с собой в гостинице на улице Тверской в Москве. Как пишет Mash, бывшего сенатора госпитализировали как неизвестного, он находился в тяжелом состоянии, позже его опознали охранники.

В публикации также говорится, что в комнате был обнаружен пистолет. Медики, как утверждается, проводили реанимацию в течение получаса, однако спасти бизнесмена не удалось.

В феврале Джабраилов лично подтвердил, что был знаком с Гислейн Максвелл — бывшей помощницей Эпштейна, которого при жизни обвинили в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Согласно материалам, в мае 2001 года Джабраилов отправил Максвелл дружеское письмо, в котором сообщал о возвращении из Лондона и просил уточнить дату ее визита в Россию, чтобы организовать встречу. В ответном письме Максвелл сообщила о срочном вылете во Францию, но пообещала прибыть в Москву на следующей неделе вместе с Джеффри Эпштейном и еще одним человеком.