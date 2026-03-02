Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 13:42

Появилась информация о предсмертной записке Джабраилова

Джабраилов перед самоубийством не оставил предсмертной записки

Умар Джабраилов
Бизнесмен и экс-сенатор Умар Джабраилов перед самоубийством не оставил предсмертной записки, передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Он покончил с собой в гостиничном номере в жилом комплексе Vesper Tverskaya в Москве.

Предсмертной записки не было, — отметил представитель правоохранительных органов.

Джабраилова сначала доставили в больницу как неизвестного пациента в тяжелом состоянии, а позднее его личность установили охранники. Попытки реанимировать предпринимателя продолжались по меньшей мере два часа.

Также стало известно, что у экс-сенатора перед смертью заблокировали счета. Это началось летом прошлого года из-за того, что он не предоставил налоговой декларации. Еще одна блокировка счетов, связанная с долгом в 24 тыс. рублей, случилась 20 февраля.

Журналистка Ксения Собчак заявила, что после переезда в Москву Джабраилов стал для нее символом столичной жизни начала нулевых. По ее словам, он производил впечатление харизматичного и образованного человека, цитировал Омара Хайяма и Иосифа Бродского, отличался галантностью и был для нее «мужчиной московской мечты». В 2000-х годах они состояли в отношениях.

