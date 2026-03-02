Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 14:55

Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова

Врачи не могли попасть в квартиру Джабраилова из-за запертой двери

Обстановка около жилого комплекса Vesper Tverskaya на Тверской-Ямской улице, где было обнаружено тело бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова Обстановка около жилого комплекса Vesper Tverskaya на Тверской-Ямской улице, где было обнаружено тело бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Запертая изнутри дверь помешала медикам оперативно попасть в квартиру экс-сенатора и предпринимателя Умара Джабраилова, пишет ИС «Вести». По данным источника, бизнесмена в тяжелом состоянии привезли в реанимацию только спустя около трех часов после инцидента.

Джабраилова при смерти обнаружили в квартире на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве ночью 2 марта. Несмотря на усилия медиков, спасти бизнесмена не удалось.

Ранее Джабраилов дал свое последнее интервью блогеру Амирану Сардарову (YouTube: «Дневник хача»), в котором рассказал о мучениях пациентов в рехабах. В той беседе в июне 2025 года предприниматель заявил, что рехабы только забирают деньги у родных зависимых, не принося никакого результата.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что экс-сенатор покончил с собой. Как писали авторы, Джабраилова госпитализировали как неизвестного, он находился в тяжелом состоянии, позже его опознали охранники. Также сообщалось, что фотографию бизнесмена нашли в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.

Умар Джабраилов
медики
Москва
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Адвокат раскрыла, о чем мать Тиммы спросила Седокову после смерти сына
«Это престижно»: в ГД высказались о намерении Ирана бойкотировать ЧМ в США
В Петербурге 11-летнюю девочку спасли от влияния секты
Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри
Путин поговорил по телефону с королем Бахрейна на тему Ирана
Хегсет раскрыл, когда США перестанут бомбить Иран
«Он упрекал»: адвокат раскрыла последнюю переписку Тиммы и Седоковой
Житель Ленобласти до смерти избил жену рукояткой швабры
В Госдуме призвали наказать американских спортсменов из-за обстрела Ирана
Стало известно о смерти супруги иранского верховного лидера
Плющенко раскрыл, как стал тренером на самом деле
Минобороны показало кадры освобождения Дробышево
Экс-посол России опроверг слухи о массовых протестах в Иране
Евровидение, песня для Пугачевой, муж: как живет певица Юлия Самойлова
Девочка чуть не стала обедом для льва в китайском зоопарке
Застрявшим в Дубае россиянам пообещали помочь с жильем
Российские военные освободили село под Харьковом
Первый за два дня рейс вылетел из Омана в Москву
«Не верю в смерть»: российский певец отказался признавать кончину матери
В ФНПР разъяснили порядок действий при задержке рейса и неявке на работу
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.