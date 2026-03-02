Раскрыто, что помешало медикам попасть в квартиру Джабраилова

Обстановка около жилого комплекса Vesper Tverskaya на Тверской-Ямской улице, где было обнаружено тело бизнесмена и бывшего сенатора Умара Джабраилова

Запертая изнутри дверь помешала медикам оперативно попасть в квартиру экс-сенатора и предпринимателя Умара Джабраилова, пишет ИС «Вести». По данным источника, бизнесмена в тяжелом состоянии привезли в реанимацию только спустя около трех часов после инцидента.

Джабраилова при смерти обнаружили в квартире на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве ночью 2 марта. Несмотря на усилия медиков, спасти бизнесмена не удалось.

Ранее Джабраилов дал свое последнее интервью блогеру Амирану Сардарову (YouTube: «Дневник хача»), в котором рассказал о мучениях пациентов в рехабах. В той беседе в июне 2025 года предприниматель заявил, что рехабы только забирают деньги у родных зависимых, не принося никакого результата.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что экс-сенатор покончил с собой. Как писали авторы, Джабраилова госпитализировали как неизвестного, он находился в тяжелом состоянии, позже его опознали охранники. Также сообщалось, что фотографию бизнесмена нашли в файлах скандально известного американского финансиста Джеффри Эпштейна.