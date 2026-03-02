Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 16:03

Ресторатор ответил, как отмена НДС повлияет на общепит

Ресторатор Левицкий: освобождение от НДС спасет точки общепита от закрытия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Освобождение от уплаты НДС может спасти некоторые точки общепита от закрытия, рассказал НСН ресторатор Дмитрий Левицкий. Он отметил, что таким образом рестораны смогут продержаться «до лучших времен».

Конечно, это будет серьезная мера поддержки для достаточно большого количества предприятий общественного питания. Не все являются плательщиками НДС, но для достаточно большого количества игроков эта новость будет хорошей, — рассказал Левицкий.

Ресторатор подчеркнул, что сейчас точки общественного питания сталкиваются со снижением потока гостей. По его словам, причиной становится рост цен на продукты и, как следствие, увеличение цен в заведениях.

Ранее сообщалось, что более 60% российских ресторанов пересмотрят программы лояльности к концу 2026 года. Буравцов указал, что многие заведения применяют веерный подход к скидкам и акциям без расчета экономической эффективности.

