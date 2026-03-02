В Нидерландах обнаружили раннюю работу известного художника XVII века В Амстердаме нашли раннюю работу Рембрандта «Видение Захарии в храме»

В Амстердаме нашли раннюю работу голландского художника XVII века Рембрандта Харменса ван Рейна «Видение Захарии в храме», сообщило издание Le Figaro. Полотно находилось в частной коллекции, его подлинность подтвердили сотрудники Государственного музея города.

По словам экспертов, техника наложения слоев краски и рисования совпадает с другими картинами Рембрандта. Они считают, что работа была создана тогда, когда художнику было 27 лет. Полотно передадут в аренду музею, она будет представлена публике 4 марта.

Ранее в Италии нашли 20 ранее неизвестных работ скульптора и живописца Микеланджело Буонарроти. Подлинность произведений подтвердили по итогам исследования независимого историка искусства Валентины Салерно.

До этого в американском штате Индиана был обнаружен фрагмент человеческого черепа, которому около 4200 лет. Местный житель нашел останки среди глины и корней, после чего сразу сообщил о находке в полицию. Судмедэксперты предположили, что это может быть связано с древними культурами, а не с преступлением.