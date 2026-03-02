«6 кадров», три сына, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков

«6 кадров», три сына, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков

Актер Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». В проекте он работал с Галиной Даниловой, Эдуардом Радзюкевичем, Сергеем Дороговым, Ириной Медведевой и Федором Добронравовым.

Кайков заявлял: он не переживает из-за того, что стал заложником комедийного образа.

«Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие», — сказал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Кайков снимался в лентах «На углу, у Патриарших», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Воронины», «ВСЛУХ!», «Танцы на высоте!» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Актер Андрей Кайков (в центре) в роли Каифы в сцене из спектакля «Роман» в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой супругой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. После этого он состоял в отношениях с коллегой Анной Моховой, которая родила ему сына Василия.

Сейчас актер женат на журналисте Людмиле. Пара воспитывает двоих сыновей — Валерия и Никиту.

Что Кайков говорил об СВО и эмиграции

Андрей Кайков поддерживает президента России Владимира Путина и решение о проведении спецоперации. Он заявлял, что «не собирается нормально общаться с предателями».

«Я не обхожу эту тему в разговоре с друзьями и коллегами. А почему я должен ее обходить? Кто-то будет предавать Родину, а я не буду с ним об этом говорить? Или буду с ним нормально общаться? Ну нет. Есть люди сомневающиеся, с разными позициями, это можно понять. Нельзя понять откровенное предательство. Предательства не прощаю», — говорил Кайков в интервью Светлане Баласанян.

Артист добавил, что не уедет из РФ вслед за коллегами, которые сделали это в 2022 году.

Андрей Кайков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Женитьба», «Семейный переполох», «Играем Зощенко», «Чужих мужей не бывает», «Последний шанс», «За двумя зайцами», «Идеальная жена», «Сестры Сапожковы», «Маскарад», «Сеанс гипноза для семейной пары», «Капитанская дочка», «Горько!», «Подарок» и «Роман».

В 2025 году артист снялся в лентах «Все хорошо будет…» и «Взрослый сын». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Одесса», в котором принял участие Кайков.

Читайте также:

Поддержка Израиля, страх мыть туалеты в США, отец: как живет Мария Машкова

Жизнь в Дубае, отсутствие бомбоубежищ, брак: где сейчас дочь Заворотнюк

Лучевая терапия, фото без волос, наследство Кеосаяна: как живет Симоньян