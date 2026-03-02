Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 18:15

«6 кадров», три сына, мнение об СВО: как живет актер Андрей Кайков

Андрей Кайков Андрей Кайков Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

Актер Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что говорил о спецоперации?

Чем известен Кайков

Андрей Кайков родился 25 декабря 1971 года в Брянске. Окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина.

Популярность ему принесло скетч-шоу «6 кадров». В проекте он работал с Галиной Даниловой, Эдуардом Радзюкевичем, Сергеем Дороговым, Ириной Медведевой и Федором Добронравовым.

Кайков заявлял: он не переживает из-за того, что стал заложником комедийного образа.

«Все являются заложниками образов. Нельзя так относиться к тому, что принесло тебе известность и финансовое благополучие», — сказал он в интервью журналисту Светлане Баласанян.

Также Кайков снимался в лентах «На углу, у Патриарших», «Моя большая армянская свадьба», «Никто не знает про секс», «Кадетство», «Воронины», «ВСЛУХ!», «Танцы на высоте!» и других.

Всего в его фильмографии более 50 работ.

Актер Андрей Кайков (в центре) в роли Каифы в сцене из спектакля «Роман» в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии в Москве Актер Андрей Кайков (в центре) в роли Каифы в сцене из спектакля «Роман» в постановке режиссера Александра Лазарева в Центральном академическом театре Российской армии в Москве Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Что известно о личной жизни Кайкова

Первой супругой Андрея Кайкова была его однокурсница Евгения Дмитриева. После этого он состоял в отношениях с коллегой Анной Моховой, которая родила ему сына Василия.

Сейчас актер женат на журналисте Людмиле. Пара воспитывает двоих сыновей — Валерия и Никиту.

Что Кайков говорил об СВО и эмиграции

Андрей Кайков поддерживает президента России Владимира Путина и решение о проведении спецоперации. Он заявлял, что «не собирается нормально общаться с предателями».

«Я не обхожу эту тему в разговоре с друзьями и коллегами. А почему я должен ее обходить? Кто-то будет предавать Родину, а я не буду с ним об этом говорить? Или буду с ним нормально общаться? Ну нет. Есть люди сомневающиеся, с разными позициями, это можно понять. Нельзя понять откровенное предательство. Предательства не прощаю», — говорил Кайков в интервью Светлане Баласанян.

Артист добавил, что не уедет из РФ вслед за коллегами, которые сделали это в 2022 году.

Андрей Кайков Андрей Кайков Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Чем сейчас занимается Кайков

Андрей Кайков продолжает творческую деятельность. Он задействован в спектаклях «Женитьба», «Семейный переполох», «Играем Зощенко», «Чужих мужей не бывает», «Последний шанс», «За двумя зайцами», «Идеальная жена», «Сестры Сапожковы», «Маскарад», «Сеанс гипноза для семейной пары», «Капитанская дочка», «Горько!», «Подарок» и «Роман».

В 2025 году артист снялся в лентах «Все хорошо будет…» и «Взрослый сын». В скором времени также можно будет увидеть сериал «Одесса», в котором принял участие Кайков.

Читайте также:

Поддержка Израиля, страх мыть туалеты в США, отец: как живет Мария Машкова

Жизнь в Дубае, отсутствие бомбоубежищ, брак: где сейчас дочь Заворотнюк

Лучевая терапия, фото без волос, наследство Кеосаяна: как живет Симоньян

новости
актеры
артисты
культура
Вячеслав Филиппов
В. Филиппов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Любовница Джабраилова из 2000-х прервала молчание после его самоубийства
Стоматологический вуз в Дагестане лишился лицензии
Ученые спрогнозировали приближение «инопланетного корабля» к Юпитеру
Трамп заявил о плане по Ирану и намекнул на Венесуэлу
Раскрыто, как ситуация на Ближнем Востоке может стать уважительной причиной
Актриса Моряк рассказала о трудном возвращении из Дубая
Тимоти Шаламе вывел на красную дорожку маму в ярком платье
Александр Ревва задолжал налоговой больше миллиона
С ножницами на полицейского: трое мужчин изнасиловали школьницу под Одессой
«Тысячи писем»: Мизулина предупредила о новой схеме аферистов
«Букины», мнение об СВО, двое детей: как живет актер Павел Савинков
«Истории удивительные» солдат ВСУ сдался в плен родному брату
Появились кадры из центра Тель-Авива после удара иранской ракеты
Агрессия США против Ирана ударила по американским акциям
«Мама забрала гаджет»: что известно о гибели мальчика в сугробе в Подольске
Назван срок, за который Франция может создать гиперзвуковые ракеты
Лавров обсудил ситуацию вокруг Ирана с главой МИД КСА Аль Саудом
«Трамп — законная цель». Иран похоронит Америку: что не так с операцией США
«Мне все равно»: Трамп «плюнул» на американцев и их мнение по Ирану
Катар сообщил о ликвидации двух иранских самолетов
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.