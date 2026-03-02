Умер актер из «Ментовских войн» и «Невского» Первый проректор РГИСИ актер Зеланд умер на 59-м году жизни

Российский актер, известный по ролям в сериалах «Невский» и «Ментовские войны», первый проректор Российского государственного института сценических искусств Арвид Зеланд скончался в возрасте 58 лет, сообщили aif.ru в его окружении. Собеседница издания подтвердила, что артист умер накануне.

Арвид Михайлович умер 1 марта, — сказала она.

Вся жизнь Зеланда была тесно связана с РГИСИ. Он окончил вуз в 1989 году, когда тот еще назывался Ленинградским государственным институтом театра, музыки и кинематографии. Преподавать в институте Арвид Михайлович начал с 2006 года, а в 2025 году занял должность первого проректора по учебной работе.

Помимо работы в альма-матер, Зеланд несколько лет был худруком Национального театра Республики Карелия. Он также преподавал в Петрозаводской государственной консерватории имени Глазунова. За свои заслуги в развитии искусства Арвид Зеланд был удостоен звания заслуженного деятеля искусств Республики Карелия.

Ранее известный поэт-песенник Виктор Гин скончался в Иерусалиме после тяжелой болезни. Он является автором популярных композиций «Поговори со мною, мама» и «Дарите женщинам цветы». Поэту было 87 лет. В Израиль он эмигрировал 20 лет назад.