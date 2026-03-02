Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
02 марта 2026 в 16:33

Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри

Визажист Стоун заявил о перевоплощении в Джима Керри на премии «Сезар»

Церемонии вручения наград CESAR Церемонии вручения наград CESAR Фото: Ivanka Voisin/Keystone Press Agency/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Визажист Алексис Стоун заявил, что перевоплотился в Джима Керри на недавней церемонии премии «Сезар», подтвердив тем самым фанатскую теорию о возможной «подмене» актера на мероприятии, сообщает Parade. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии с мероприятия и продемонстрировал реалистичную маску актера.

Публикацию он сопроводил подписью: «Алексис Стоун в роли Джима Керри в Париже». В комментариях пользователи выразили восхищение работой Стоуна. Часть аудитории предположила, что изображение маски создали с помощью технологий искусственного интеллекта.

Визажист известен созданием гиперреалистичных образов знаменитостей. Он уже представлял перевоплощения в Марка Цукерберга, Билли Айлиш, Ники Минаж, Майли Сайрус и Ким Кардашьян.

Ранее в соцсетях начали распространяться теории, что вместо знаменитого комика на публике теперь появляется двойник, а самого артиста якобы убило «тайное правительство». Керри недавно прибыл в Париж на 51-ю церемонию вручения премии «Сезар», где ему вручили почетную награду за вклад в кинематограф. Его лицо изменилось до неузнаваемости, хотя сам Керри заявлял, что никогда не прибегнет к пластическим операциям, так как, будучи комиком, дорожит своей мимикой.

актеры
артисты
премии
визажисты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Испания запретила США использовать свои военные базы для атак на Иран
Макрон назвал страны, которые поддержат продвинутую ядерную стратегию
Адвокат рассказал можно ли вернуть деньги за тур в «горячую точку»
Авиакомпании отменили 216 рейсов между Россией и странами Ближнего Востока
«Ты отдашь все сама»: «парень из книжек» превратил жизнь девушки в ад
Дом Пугачевой на Кипре оказался в эпицентре иранской атаки
Востоковед фразой Петра I призвал учиться на ошибках США и Израиля
В Германии обратились к Мерцу с требованием по Ирану
Макрон приказал увеличить ядерный арсенал Франции и решил скрыть его размер
ВСУ атаковали дом с супругами-пенсионерами, один из них погиб
Россияне внезапно вернулись на пляжи Дубая после обстрелов
Стало известно требование семьи погибшего Яниса Тиммы к Седоковой
Израиль нанес удар по тюрьме с политзаключенными в Иране
Минтранс раскрыл обстановку в воздушном пространстве ближневосточных стран
Юрист ответил, как действовать оказавшимся на улице туристам в ОАЭ
«Радиостанция Судного дня» выдала третий сигнал за сутки
Макрон анонсировал усиление ядерного арсенала Франции
Эксперт рассказал, кто ответит за гибель мальчика в сугробе в Подмосковье
«Аэрофлот» намерен вывезти 1600 россиян из ближневосточного пекла
В Новом Измайлове алабай загрыз маленькую собаку на глазах у детей
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги
Семья и жизнь

Штрафы для дачников в 2026 году: полный список и как не попасть на деньги

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.