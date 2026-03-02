Визажист подтвердил фанатскую теорию о «подмене» Джима Керри Визажист Стоун заявил о перевоплощении в Джима Керри на премии «Сезар»

Визажист Алексис Стоун заявил, что перевоплотился в Джима Керри на недавней церемонии премии «Сезар», подтвердив тем самым фанатскую теорию о возможной «подмене» актера на мероприятии, сообщает Parade. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографии с мероприятия и продемонстрировал реалистичную маску актера.

Публикацию он сопроводил подписью: «Алексис Стоун в роли Джима Керри в Париже». В комментариях пользователи выразили восхищение работой Стоуна. Часть аудитории предположила, что изображение маски создали с помощью технологий искусственного интеллекта.

Визажист известен созданием гиперреалистичных образов знаменитостей. Он уже представлял перевоплощения в Марка Цукерберга, Билли Айлиш, Ники Минаж, Майли Сайрус и Ким Кардашьян.

Ранее в соцсетях начали распространяться теории, что вместо знаменитого комика на публике теперь появляется двойник, а самого артиста якобы убило «тайное правительство». Керри недавно прибыл в Париж на 51-ю церемонию вручения премии «Сезар», где ему вручили почетную награду за вклад в кинематограф. Его лицо изменилось до неузнаваемости, хотя сам Керри заявлял, что никогда не прибегнет к пластическим операциям, так как, будучи комиком, дорожит своей мимикой.