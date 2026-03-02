«Он прошел тяжелый путь»: Милонов объяснил ажиотаж вокруг пьесы с Ефремовым Милонов заявил, что сам бы пошел смотреть спектакль с участием Ефремова

Ажиотаж вокруг спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли объясняется только талантом артиста, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Зрители соскучились по творчеству артиста, заявил парламентарий, и с нетерпением ждут его возвращения на сцену и в кино.

Михаил Ефремов был и остается талантливым актером. Поклонники его творчества и таланта соскучились, ждут спектакль. Я бы и сам с удовольствием посмотрел, — признался собеседник.

Милонов выразил надежду, что за время пребывания в тюрьме Ефремов переосмыслил свою жизнь. То, что сейчас актер хочет вернуться к своей профессии, заслуживает уважения как жизненная и профессиональная позиция, тем более, что творчество укрепляет дух, считает депутат ГД.

Сложный период, который был в его жизни, закончился. Мы об этом больше не говорим. У нас дважды никого не судят. Он не опустил руки и вернулся к творчеству. Надеюсь, творчество его поддержит и укрепит. Пускай, конечно, играет, радует людей, — резюмировал парламентарий.

