02 марта 2026 в 13:35

«Он прошел тяжелый путь»: Милонов объяснил ажиотаж вокруг пьесы с Ефремовым

Милонов заявил, что сам бы пошел смотреть спектакль с участием Ефремова

Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Михаил Ефремов на показе спектакля «Без свидетелей» перед премьерой на сцене театра Мастерская «12» Никиты Михалкова Фото: Артур Новосильцев/АГН «Москва»
Ажиотаж вокруг спектакля «Без свидетелей» с Михаилом Ефремовым в главной роли объясняется только талантом артиста, выразил мнение в интервью NEWS.ru депутат Госдумы Виталий Милонов. Зрители соскучились по творчеству артиста, заявил парламентарий, и с нетерпением ждут его возвращения на сцену и в кино.

Михаил Ефремов был и остается талантливым актером. Поклонники его творчества и таланта соскучились, ждут спектакль. Я бы и сам с удовольствием посмотрел, — признался собеседник.

Милонов выразил надежду, что за время пребывания в тюрьме Ефремов переосмыслил свою жизнь. То, что сейчас актер хочет вернуться к своей профессии, заслуживает уважения как жизненная и профессиональная позиция, тем более, что творчество укрепляет дух, считает депутат ГД.

Сложный период, который был в его жизни, закончился. Мы об этом больше не говорим. У нас дважды никого не судят. Он не опустил руки и вернулся к творчеству. Надеюсь, творчество его поддержит и укрепит. Пускай, конечно, играет, радует людей, — резюмировал парламентарий.

Ранее Милонов предположил, что у россиян нет ненависти к народной артистке России Ларисе Долиной. В ситуации квартирного скандала певицы люди выступили за справедливость, а «не против Долиной персонально», подчеркнул собеседник.

Также политик полагает, что запрет на въезд в Россию на 50 лет для стендап-комика Нурлана Сабурова может быть отменен. Милонов уточнил, что не обладает точной инсайдерской информацией на этот счет, однако выразил надежду на положительное для артиста решение вопроса.

