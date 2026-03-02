Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 14:37

Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома

Губернатор Балицкий: ВСУ нанесли удар по Васильевке Запорожской области

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины нанесли удар по городу Васильевке, сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, один из снарядов попал в стену жилого дома. Глава региона также подчеркнул, что рядом с населенным пунктом нет военных целей.

Эта террористическая атака в очередной раз подтверждает, что киевский режим воюет с гражданским населением. Снаряд, пробивший стену, был такой мощности, что полностью выбита входная дверь, — написал он.

Балицкий добавил, что обошлось без пострадавших. Однако, отметил он, в результате украинского обстрела пострадали еще несколько частных домовладений. На месте работают сотрудники оперативных служб.

Ранее Министерство обороны России сообщило о массированной ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы. По данным ведомства, силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 172 дрона самолетного типа, из них 66 — над Краснодарским краем, 23 — над Крымом, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

Снаряд ВСУ угодил в стену жилого дома
