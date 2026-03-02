Зимняя Олимпиада — 2026
02 марта 2026 в 15:42

Врач напомнил, какие анализы важно сдавать в зрелом возрасте

Врач Горячев: после 40 лет важно ежегодно сдавать общий анализ крови

Фото: Shutterstock/FOTODOM
После 40 лет важно ежегодно сдавать общие анализы крови и мочи, которые позволят выявить воспалительные процессы, анемию и нарушения работы почек, заявил телеканалу «Краснодар» врач Александр Горячев. Он также посоветовал вовремя отслеживать уровень глюкозы в крови и показатели холестерина и триглицеридов.

Риск сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, нарушений щитовидной железы и онкологических процессов повышается после 40 лет. Большинство из них на ранних стадиях протекают без выраженных симптомов, поэтому лабораторная диагностика играет ключевую роль. В частности, рекомендуется сдавать биохимический анализ крови с оценкой функции печени и почек, а также проверять уровень ТТГ для контроля щитовидки, — отметил Горячев.

Помимо этого, женщинам следует регулярно проходить маммографию и сдавать мазок на онкоцитологию. Мужчинам, в свою очередь, нужно контролировать уровень ПСА — это поможет вовремя выявить заболевания предстательной железы. По достижении 45 лет рекомендуется проходить колоноскопию для исключения патологий кишечника, заключил врач.

Ранее терапевт Андрей Усеинов заявил, что россиянам лучше сдать общий анализ крови и мочи, а также базовую биохимию крови до начала весны. Эти процедуры позволят выявить возможные признаки воспаления, проблемы с почками и печенью, а также нарушения обмена веществ.

