02 марта 2026 в 13:19

Терапевт рассказал, почему у мужчин тяжелее протекает ОРВИ

Врач Каландия: мужчины тяжелее женщин переносят ОРВИ из-за особенностей генетики

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Мужчины тяжелее женщин переносят ОРВИ из-за особенностей генетики и иммунитета, заявил «Газете.Ru» терапевт Шота Каландия. По его словам, женские половые гормоны могут усиливать иммунный ответ организма, в то время как мужские, напротив, подавлять такую активность.

Имеет значение и генетический фактор. Многие гены, отвечающие за иммунный ответ, расположены на Х-хромосоме. У женщин их две, у мужчин — одна, что дает женскому организму дополнительный «резерв» для борьбы с инфекциями. Это не делает женщин неуязвимыми, но в среднем позволяет легче переносить вирусные заболевания, — объяснил Каландия.

Он добавил, что, помимо этого, у мужчин зачастую более сильно выражена реакция организма на воспаление. Они сильнее женщин ощущают повышение температуры тела, ломоту в мышцах и общую слабость. По его мнению, ситуацию нередко усугубляет и то, что мужчины часто игнорируют первые симптомы простуды, перенося болезнь на ногах.

Ранее невролог Екатерина Демьяновская заявила, что стресс и усталость увеличивают вероятность заражения ОРВИ. Она отметила, что хроническая усталость снижает уровень иммунитета.

здоровье
заболевания
мужчины
женщины
