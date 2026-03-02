В России зафиксировали рекордный долг за ЖКУ в миллионы рублей Аналитик Садыгов: самый крупный в России долг за ЖКУ достиг 7,5 млн рублей

Самый большой долг за жилищно-коммунальные услуги в России составил 7,5 млн рублей, сообщил ТАСС владелец международного агентства недвижимости NikaEstate Виктор Садыгов. Он объяснил большинство случаев просрочки забывчивостью.

Самый большой долг за ЖКУ, который я помню из публичных историй, составил 7,5 млн рублей. Из практики могу назвать более скромную сумму — 3,5 млн рублей в одном из известных жилых комплексов, — сказал Садыгов.

Эксперт заявил, что среди жителей элитных жилых комплексов присутствуют дисциплинированные плательщики, забывающие об оплате собственники и злостные неплательщики. Предприниматели в приоритет ставят развитие бизнеса и направляют свободные средства на его поддержание, отметил аналитик. При нехватке средств они откладывают оплату коммунальных услуг. Размер штрафов за просрочку уступает возможным потерям в коммерческой деятельности, объяснил Садыгов.

Ранее депутат Госдумы и член комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин заявил, что с 1 марта 2026 года изменились сроки оплаты жилищно-коммунальных услуг. Квитанции будут выставляться до 5-го числа месяца, а оплачивать их необходимо будет до 15-го. Он уточнил, что новые сроки оплаты станут обязательными для всех, независимо от договоров с управляющими компаниями или решений ТСЖ.