17 февраля 2026 в 07:01

Порядок перерасчета за некачественные услуги ЖКХ могут изменить

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Власти в России могут упростить порядок перерасчета платы за коммуналку для граждан, следует из материалов правительства, с которыми ознакомилось РИА Новости. Уточняется, что речь идет о тех случаях, если услуги ЖКХ предоставляются некачественно или с ощутимыми перебоями.

Как сказано в статье, прощение порядка такого перерасчета намерены проработать к сентябрю. Речь идет о снижении платы за коммунальные ресурсы ненадлежащего качества, а также в случаях, когда перерывы в оказании услуг ЖКХ длятся больше допустимого времени. Предположительно, новые правила войдут в силу за счет внедрения беззаявительного порядка перерасчета.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания заявил, что рост платежей ЖКХ необходимо контролировать жестче, с чем согласны все депутаты. По его словам, тема необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги лидирует среди обращений граждан.

До этого сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.

