11 февраля 2026 в 14:46

Володин раскрыл, что нужно делать с необоснованным ростом тарифов ЖКХ

Володин призвал взять тарифы ЖКХ под особый контроль

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Депутаты едины во мнении, что рост платежей ЖКХ необходимо контролировать жестче, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания. По его словам, которые передает пресс-служба ГД, тема необоснованного повышения тарифов на коммунальные услуги лидирует среди обращений граждан.

Позиция всех депутатов Государственной думы: надо брать тарифы под особый контроль, — сказал Володин.

Он добавил, что парламентарии приняли решение расширить полномочия ФАС. По его словам, региональные энергетические комиссии часто принимают решения о повышении тарифов без достаточных оснований.

Володин напомнил, что правительство утвердило индексы изменения платы за коммунальные услуги. Первое повышение с 1 января составило 1,7% и было связано с увеличением НДС. Все остальные случаи роста тарифов, по его словам, необходимо тщательно анализировать на предмет обоснованности, чтобы защитить интересы людей.

Ранее сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проведет проверки тарифов на электро-, газо-, тепло-, водоснабжение и водоотведение в ряде регионов России на предмет экономической обоснованности. Поводом для контрольно-надзорных мероприятий стали публикации в СМИ и обращения граждан.

