Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 марта: инфографика

В ночь на 5 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 марта до 07:00 мск 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 33 БПЛА над территорией Саратовской области, 17 БПЛА над акваторией Черного моря, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, девять БПЛА над территорией Ростовской области, четыре БПЛА над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Волгоградской области и один БПЛА над территорией Астраханской области», — рассказали в Минобороны.