Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 07:28

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 марта: инфографика

Фото: Станислав Красильников /РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

В ночь на 5 марта Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 76 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 4 марта до 07:00 мск 5 марта дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 76 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 33 БПЛА над территорией Саратовской области, 17 БПЛА над акваторией Черного моря, 10 БПЛА над территорией Республики Крым, девять БПЛА над территорией Ростовской области, четыре БПЛА над территорией Краснодарского края, два БПЛА над территорией Волгоградской области и один БПЛА над территорией Астраханской области», — рассказали в Минобороны.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

ПВО
ВСУ
ВС РФ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новая тактика ВС РФ и атака на Саратов: новости СВО к утру 5 марта
IT-эксперт рассказал, как безопасно подключиться к общественному Wi-Fi
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 марта: инфографика
Китай пообещал ударить по тайваньским сепаратистам
Экс-глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении у МО РФ 9 млрд рублей
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 76 украинских БПЛА
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему
Марочко раскрыл, как продвигается освобождение Попасной под Константиновкой
Раскрыты подробности нападения ВСУ на Ростовскую область
«Не менее 80 стихийных захоронений»: в ДНР нашли тела убитых ВСУ жителей
Врач раскрыла тревожные факты о воздействии пива на головной мозг
Раскрыто, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году
Онколог ответил, может ли ЭКО спровоцировать рак
Пять важных изменений для владельцев квартир в 2026 году
В США сравнили операцию в Иране с игрой Call of Duty
Беглая белорусская оппозиция намерена выяснить расположение «Орешника»
Врач рассказала, какую опасность представляют БАДы с маркетплейсов
Россиян предупредили о риске одновременной работы стиральной машинки и душа
Найдено тело погибшего при обрушении кровли в Тульской области
Дроны «Севера» разнесли опорники и связь ВСУ в Сумской области
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.