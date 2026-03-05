Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 08:01

Юрист поставил Сабурова «на счетчик»

Юрист Ермохина: у Сабурова осталось два месяца на обжалование запрета на въезд

Нурлан Сабуров Нурлан Сабуров Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

У комика Нурлана Сабурова, которому в конце января на 50 лет запретили въезд в Россию, осталось два месяца для того, чтобы обжаловать это решение, заявила юрист Елена Ермохина. По ее словам, юмористу следует сначала обратиться в ГУВМ МВД, а затем в районный суд, передает РИА Новости.

Нурлан Сабуров имеет полное право обжаловать 50-летний запрет на въезд в Россию, введенный <…> за миграционные, налоговые нарушения и публичные высказывания. Процедура начинается с досудебной жалобы в ГУВМ МВД, затем — административный иск в районный суд по статье 219 КАС РФ в течение трех месяцев, — рассказала Ермохина.

Юрист подчеркнула, что шансы на отмену запрета у Сабурова довольно низкие — около 10–20% по судебной практике ВС РФ. Она подчеркнула, что суды строго подходят к делам о национальной безопасности. Однако успех все же возможен, если будут выявлены процессуальные ошибки, отсутствие угрозы или изменение обстоятельств, например, публичные заявления о лояльности.

До этого стало известно, что Сабуров не прекратил творческую деятельность. Он продолжает зарабатывать, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Гонорар Сабурова за 25-минутное выступление составляет 10 млн тенге (1,5 млн рублей). В эту сумму не входит оплата стандартного райдера, которая обходится заказчику еще в 300 тыс. тенге (около 50 тыс. рублей).

Россия
комики
Нурлан Сабуров
запреты
въезд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Более 200 россиян застряли на круизном лайнере из-за «Эпической ярости» США
«Отрицают»: в Иране сделали заявление по запуску ракеты в адрес Турции
Эксперт по ИИ объяснила, как распознать написанный нейросетью текст
Дмитриев спрогнозировал резкий скачок цен на нефть
Овчинский: в ЕКЦ обработали примерно 27 тыс. обращений по реновации
«Опережая время»: как прошло открытие выставки Егора Зайцева «Форма цвета»
В США указали на подготовку курдов к наступательной операции в Иране
Украинских полицейских начали массово переводить в штурмовики
Стало известно, во сколько обойдется отпуск у Черного моря этим летом
Трое жителей Саратова пострадали при ночной атаке украинских БПЛА
Стало известно, какие россияне смогут получить пенсию досрочно
Трех человек спасли из горящего массажного салона в Москве
В США рассказали, сколько дней продлится операция против Ирана
Стало известно, какую схему мошенники чаще используют перед 8 Марта
Школьникам рассказали о нюансах устного экзамена перед ОГЭ по истории
Страховщик раскрыл среднюю стоимость лечения рака в России
Юрист поставил Сабурова «на счетчик»
Прибавка в 22 000 с 1 апреля: составили список получателей соцпенсий
Мужчину зарезали рядом со станцией метро «Сокол» в Москве
Пенсионерка рассказала о пережитом кошмаре в Красноармейске
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.