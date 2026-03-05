Юрист поставил Сабурова «на счетчик»

У комика Нурлана Сабурова, которому в конце января на 50 лет запретили въезд в Россию, осталось два месяца для того, чтобы обжаловать это решение, заявила юрист Елена Ермохина. По ее словам, юмористу следует сначала обратиться в ГУВМ МВД, а затем в районный суд, передает РИА Новости.

Нурлан Сабуров имеет полное право обжаловать 50-летний запрет на въезд в Россию, введенный <…> за миграционные, налоговые нарушения и публичные высказывания. Процедура начинается с досудебной жалобы в ГУВМ МВД, затем — административный иск в районный суд по статье 219 КАС РФ в течение трех месяцев, — рассказала Ермохина.

Юрист подчеркнула, что шансы на отмену запрета у Сабурова довольно низкие — около 10–20% по судебной практике ВС РФ. Она подчеркнула, что суды строго подходят к делам о национальной безопасности. Однако успех все же возможен, если будут выявлены процессуальные ошибки, отсутствие угрозы или изменение обстоятельств, например, публичные заявления о лояльности.

До этого стало известно, что Сабуров не прекратил творческую деятельность. Он продолжает зарабатывать, выступая на частных мероприятиях в Казахстане. Гонорар Сабурова за 25-минутное выступление составляет 10 млн тенге (1,5 млн рублей). В эту сумму не входит оплата стандартного райдера, которая обходится заказчику еще в 300 тыс. тенге (около 50 тыс. рублей).