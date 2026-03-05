Зимняя Олимпиада — 2026
Суд поставил точку в громком деле с убийством ребенка в 2011 году

Суд в Югре дал пожизненный срок убийце 12-летней девочки

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
В Ханты-Мансийском автономном округе приговорили к пожизненному лишению свободы мужчину, который в 2011 году изнасиловал и убил 12-летнюю девочку, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Югры. Также его обязали выплатить 3 млн рублей в качестве компенсации семье погибшей.

В апреле 2011 года тело девочки было обнаружено на дне водосточного коллектора. Только в 2022 году удалось выйти на след убийцы, его объявили в международный розыск. Задержать преступника удалось в октябре 2025 года в Свердловской области.

Ранее появилась информация, что Иркутский областной суд оставил в силе второй приговор в отношении Михаила Попкова, известного как ангарский маньяк. Речь идет об уголовном деле о двойном убийстве, за которое уже осужденному дополнительно назначили 10 лет лишения свободы.

До этого суд оставил без изменения приговор маньяку Виталию Манишину по делу об убийстве 11 человек. По совокупности преступлений суд назначил ему наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, остальной части наказания — в исправительной колонии строгого режима.

