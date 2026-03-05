Политолог объяснил, почему Испания критикует действия США

Испания открыто критикует действия США против Ирана из-за ненависти других стран к президенту США Дональду Трампу, заявил ОТР ведущий научный сотрудник центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. Он отметил, что страна не ждет серьезных последствий из-за угроз главы Белого дома.

Трамп у многих в Европе особенно вызывает ненависть во многих отношениях — по украинскому треку и по многим другим. Они не первые, кто Трампу противостоит и кто ему противоречит. Поэтому, скорее всего, они исходят из того, что покричит-покричит — и потом все на этом и закончится, — рассказал Блохин.

Политолог подчеркнул, что Мадрид настаивает на дипломатическом урегулировании конфликта. По его словам, сейчас страна ищет союзников, чтобы выступить за мир и соблюдение международного права.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Испании Педро Санчес в телеобращении к нации раскритиковал политику президента США Дональда Трампа на Ближнем Востоке и сравнил ее с русской рулеткой. По его словам, игры судьбами людей обернутся непредсказуемыми последствиями.