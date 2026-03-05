Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 11:50

Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине

Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Совесть России в переговорах по Украине чиста, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, которые приводит ТАСС, российская сторона остается верной достигнутым на Аляске пониманиям.

Наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были четко достигнуты по предложению США на Аляске, — отметил он.

Также Лавров заявил, что Запад действует на Ближнем Востоке по принципу «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй». По мнению министра, США хотят собрать вокруг себя единомышленников и ударить по оставшимся в регионе противникам.

Ранее польский аналитик Камиль Вачковский заявил, что Москва понимает истинные цели Вашингтона в украинском вопросе и выстраивает собственную дипломатическую линию. По его оценке, Россия демонстрирует, что не намерена поддаваться давлению и учитывать интересы США в региональной политике.

Также президент США Дональд Трамп назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов. Американский лидер выразил уверенность в достижении мирного соглашения.

Сергей Лавров
переговоры
Украина
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто возможное местонахождение «медового» майнера-депутата
В России оценил риски для авторынка из-за конфликта на Ближнем Востоке
«Тенденция опасная»: постпред России осудил планы Франции по ЯО
Россиянина задержали за поджоги вышек сотовой связи в Подмосковье
По делу о загадочной смерти курсантов в московской квартире вынесли приговор
Тело человека обнаружили на Суздальском озере в Петербурге
«Создали англосаксы»: Лавров раскрыл правду о появлении хакеров на Украине
Магнитные бури сегодня, 5 марта: что будет завтра, недомогание, дискомфорт
Необычную кальянную накрыли в российском городе
«Ужасный день»: Погребняк рассказала об автоподставе
Ужин в Брюсселе похоронил надежды Киева на скорый прием в ЕС
Труп девочки на дне коллектора: педофил-убийца прятался от следствия 15 лет
Парковку жилого дома в Москве оцепили из-за подозрительного предмета
Утопающий в цветах гроб режиссера Коляды попал на видео
Бывший последователь Артура Ситы рассказал о происходящем на ретритах
Военэксперт усомнился в превосходстве сил США над Ираном
Разнесли базу «Фламинго», Кривой Рог без света: удары по Украине 5 марта
Наступление ВС России на Харьков 5 марта: бойцы сжигают трупы сослуживцев
IT-эксперт рассказал, как защитить аккаунты при утрате номера
Зону конфликта на Ближнем Востоке покинули 12 тыс. россиян
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.