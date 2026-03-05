Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине

Лавров раскрыл, испытывает ли РФ угрызения совести в переговорах по Украине Лавров заявил, что совесть России в переговорах по Украине чиста

Совесть России в переговорах по Украине чиста, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По словам министра иностранных дел, которые приводит ТАСС, российская сторона остается верной достигнутым на Аляске пониманиям.

Наша совесть чиста. Мы верны тем пониманиям, которые были четко достигнуты по предложению США на Аляске, — отметил он.

Также Лавров заявил, что Запад действует на Ближнем Востоке по принципу «разделяй, натравливай друг на друга и властвуй». По мнению министра, США хотят собрать вокруг себя единомышленников и ударить по оставшимся в регионе противникам.

Ранее польский аналитик Камиль Вачковский заявил, что Москва понимает истинные цели Вашингтона в украинском вопросе и выстраивает собственную дипломатическую линию. По его оценке, Россия демонстрирует, что не намерена поддаваться давлению и учитывать интересы США в региональной политике.

Также президент США Дональд Трамп назвал урегулирование украинского кризиса одним из главных своих приоритетов. Американский лидер выразил уверенность в достижении мирного соглашения.