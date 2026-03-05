Российская армия освободила населенный пункт в ДНР Населенный пункт Яровая в ДНР перешел под контроль российской армии

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенный пункт Яровая, расположенный на территории Донецкой Народной Республики, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По ее данным, взятие Яровой стало возможным благодаря решительным действиям группировки «Запад».

Подразделения группировки войск «Запад» в результате решительных действий освободили населенный пункт Яровая Донецкой Народной Республики, — говорится в сообщении ведомства.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что расчеты FPV-дронов из состава войск беспилотных систем группировки «Север» нанесли удар по опорным пунктам, средствам связи и живой силе ВСУ в Сумской области. Подразделения группировки продолжают расширять полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей.

Также ведомство подтвердило, что военнослужащие ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области. Информацию об этом утром 3 марта опубликовал Telegram-канал «Северный ветер», связанный с группировкой войск «Север».