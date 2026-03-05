«Молния-2» превратила в пепел вражеский пункт управления ВС России уничтожили пункт управления ВСУ на Краснолиманском направлении

Операторы БПЛА «Молния-2» 37-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки «Запад» ударили по пункту управления украинских беспилотников на Краснолиманском направлении, сообщили в Минобороны РФ. Также был ликвидирован личный состав ВСУ.

Бойцы оперативно развернули аппарат и произвели пуск с осколочно-фугасной боевой частью. Преодолев свыше 50 км и радиоэлектронное противодействие противника, «Молния-2» точно поразила цель. Последующая разведка подтвердила полное выполнение задачи. Это дезорганизовало работу украинских БПЛА на данном направлении.

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили чешскую реактивную систему залпового огня Vampire в Сумской области. Установку обнаружили с помощью беспилотной авиации в районе населенного пункта Береза.

До этого в Минобороны сообщали, что расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили позиции ВСУ в Сумской области. Под удар попали средства связи, опорные пункты и живая сила противника. В ведомстве отметили, что уничтожение позиций снижает боеготовность ВСУ. Это позволяет российским военным расширять буферную зону безопасности.