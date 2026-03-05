Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 06:23

Дроны «Севера» разнесли опорники и связь ВСУ в Сумской области

Минобороны РФ: дроны «Севера» уничтожили опорные пункты ВСУ в Сумской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили позиции ВСУ в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Под удар попали средства связи, опорные пункты и живая сила противника.

Расчеты подразделений БПЛА не пользуются западными средствами связи. Отключение Starlink не повлияло на работу управления БПЛА различного типа. Наши средства связи позволяют выполнять поставленные задачи, ведя постоянный контроль, наблюдение и уничтожение противника, — заявил российский оператор БПЛА с позывным Катран.

В ведомстве отметили, что уничтожение позиций противника снижает боеготовность ВСУ. Это позволяет российским военным расширять буферную зону безопасности.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения спутниковой системы Starlink. Кроме того, он опроверг слухи о нехватке автотехники.

До этого сообщалось, что подразделения 7-й общевойсковой мотострелковой бригады Южной группировки войск также полностью обеспечены связью и не испытывают трудностей после отключения зарубежных спутниковых систем. Военнослужащие используют отечественные станции, в том числе от Газпрома и Ростелекома.

БПЛА
ВСУ
ВС РФ
Минобороны РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Новая тактика ВС РФ и атака на Саратов: новости СВО к утру 5 марта
IT-эксперт рассказал, как безопасно подключиться к общественному Wi-Fi
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 марта: инфографика
Китай пообещал ударить по тайваньским сепаратистам
Экс-глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении у МО РФ 9 млрд рублей
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 76 украинских БПЛА
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему
Марочко раскрыл, как продвигается освобождение Попасной под Константиновкой
Раскрыты подробности нападения ВСУ на Ростовскую область
«Не менее 80 стихийных захоронений»: в ДНР нашли тела убитых ВСУ жителей
Врач раскрыла тревожные факты о воздействии пива на головной мозг
Раскрыто, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году
Онколог ответил, может ли ЭКО спровоцировать рак
Пять важных изменений для владельцев квартир в 2026 году
В США сравнили операцию в Иране с игрой Call of Duty
Беглая белорусская оппозиция намерена выяснить расположение «Орешника»
Врач рассказала, какую опасность представляют БАДы с маркетплейсов
Россиян предупредили о риске одновременной работы стиральной машинки и душа
Найдено тело погибшего при обрушении кровли в Тульской области
Дроны «Севера» разнесли опорники и связь ВСУ в Сумской области
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.