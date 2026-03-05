Дроны «Севера» разнесли опорники и связь ВСУ в Сумской области Минобороны РФ: дроны «Севера» уничтожили опорные пункты ВСУ в Сумской области

Расчеты беспилотников группировки «Север» уничтожили позиции ВСУ в Сумской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Под удар попали средства связи, опорные пункты и живая сила противника.

Расчеты подразделений БПЛА не пользуются западными средствами связи. Отключение Starlink не повлияло на работу управления БПЛА различного типа. Наши средства связи позволяют выполнять поставленные задачи, ведя постоянный контроль, наблюдение и уничтожение противника, — заявил российский оператор БПЛА с позывным Катран.

В ведомстве отметили, что уничтожение позиций противника снижает боеготовность ВСУ. Это позволяет российским военным расширять буферную зону безопасности.

Ранее военкор Александр Сладков заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции полностью перешли на отечественные средства связи и не испытывают проблем с управлением после отключения спутниковой системы Starlink. Кроме того, он опроверг слухи о нехватке автотехники.

До этого сообщалось, что подразделения 7-й общевойсковой мотострелковой бригады Южной группировки войск также полностью обеспечены связью и не испытывают трудностей после отключения зарубежных спутниковых систем. Военнослужащие используют отечественные станции, в том числе от Газпрома и Ростелекома.