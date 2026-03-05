Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 5 марта

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 5 марта?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 5 марта

Около полуночи Telegram-канал SHOT написал, что 20 взрывов прогремели над Саратовом и Энгельсом, силы ПВО отражают атаку украинских беспилотников.

Как рассказали SHOT местные жители, за полчаса в разных частях Саратова и Энгельса произошло от 17 до 20 хлопков. Канал написал, что после взрывов в городах несколько раз мелькал свет.

«По словам очевидцев, в небе не перестают мелькать вспышки от взрывов по обе стороны реки Волги. Российская ПВО отражает массированную воздушную атаку беспилотников-камикадзе ВСУ. Часть БПЛА уничтожается на подлете к городам — в лесополосе. По словам местных, над одним из районов виден дым. Всего было слышно уже более 30 сильных взрывов», — сказано в публикации.

Позднее глава региона Роман Бусаргин в Telegram-канале заявил, что три человека пострадали в результате атаки беспилотников в Саратовской области. По его словам, также повреждены гражданские объекты.

Пять воздушных целей было сбито над Севастополем, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Telegram-канале. По его словам, ПВО работала над морем, была отражена воздушная атака ВСУ.

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбито пять воздушных целей. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах», — написал Развожаев.

Кроме того, силы противовоздушной обороны за три часа уничтожили и перехватили 48 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, дроны были самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 15 БПЛА над акваторией Черного моря, 11 БПЛА над территорией Ростовской области, семь БПЛА над территорией Республики Крым, пять БПЛА над территорией Саратовской области», — сказано в заявлении.

Кроме того, три дрона ликвидировано над акваторией Азовского моря, по два — над территориями Белгородской и Курской областей, а также над Краснодарским краем. Еще один БПЛА сбит на подлете к Воронежу, отмечено в сообщении МО РФ.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на среду, 4 марта, ВСУ провели две волны атак на Волгоградскую область. Около полуночи глава региона Андрей Бочаров сообщил, что пять человек пострадали в результате налета БПЛА, один из беспилотников попал по жилому дому.

«Сегодня ночью подразделения ПВО Министерства обороны России отражают террористическую атаку беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области <...>. Пятеро пострадавших, критических ранений нет, врачи оказывают помощь», — сказал Бочаров, чьи слова приводятся в Telegram-канале правительства региона.

Губернатор добавил, что в Среднеахтубинском районе три частных дома пострадали от падения беспилотников. В Ворошиловском районе БПЛА рухнул в незастроенной зоне. В Тракторозаводском районе беспилотник врезался в многоквартирный дом по адресу Батова, 6, выбив стекла не только в этой квартире, но и в соседних квартирах и других домах поблизости.

Позднее Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей написал, что в Волгограде зафиксирована вторая волна взрывов. Каналу стало известно, что в городе по беспилотным летательным аппаратам Вооруженных сил Украины работают силы противовоздушной обороны. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

