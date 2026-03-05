Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 06:45

Врач рассказала, какую опасность представляют БАДы с маркетплейсов

Врач Афанасьева: неправильное хранение БАДов с маркетплейсов грозит осложнениями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья, заявила NEWS.ru гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. По ее словам, перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться со специалистом.

БАДы — это комплекс веществ: витамины, микроэлементы, вытяжки трав, минералы, используемые для обогащения рациона. Основное условие продажи — это регистрация на территории РФ, наличие экспертного заключения о гигиенической безопасности, инструкция и указанный состав. Качество БАДов, продаваемых на маркетплейсах, оставляет желать лучшего. Да и они не несут никакой ответственности за товар. Неправильное хранение — высокая или низкая температура, влажность, избыточная освещенность — может менять структуры веществ. Это приводит к непрогнозируемым эффектам и осложнениям в организме при приеме, — предупредила Афанасьева.

Она подчеркнула, что БАДы не относятся к лекарственным средствам, поэтому их могут реализовывать различные торговые точки, включая аптеки и интернет-магазины. По словам врача, ключевым требованием для продажи является наличие специальной маркировки на упаковке. Она пояснила, что это позволяет идентифицировать продукцию в системе «Честный знак».

Несмотря на наличие маркировки, при выборе места приобретения лучше отдавать предпочтение аптекам или большим торговым сетям, имеющим лицензию для торговли лекарственными веществами. Наличие специально оборудованных складов с контролем влажности и температуры позволяет обеспечить сохранение биологических свойств лекарств и БАДов. Кроме того, прием добавок должен быть определен врачом, — заключила Афанасьева.

Ранее главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России Александр Лила заявил, что в стране могут разработать таблетку, имитирующую эффект физической нагрузки. По его словам, ученые изучают возможность создания фармакологического средства, которое воспроизведет процессы, происходящие в организме во время тренировки.

здоровье
БАД
маркетплейсы
врачи
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк пролил свет на подробности убийства Хаменеи
США стали применять оружие, бьющее по сознанию
Новая тактика ВС РФ и атака на Саратов: новости СВО к утру 5 марта
IT-эксперт рассказал, как безопасно подключиться к общественному Wi-Fi
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 5 марта: инфографика
Китай пообещал ударить по тайваньским сепаратистам
Экс-глава ГВСУ №8 признал вину по делу о хищении у МО РФ 9 млрд рублей
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 76 украинских БПЛА
Родителям объяснили, как понять вовлеченность ребенка в мошенническую схему
Марочко раскрыл, как продвигается освобождение Попасной под Константиновкой
Раскрыты подробности нападения ВСУ на Ростовскую область
«Не менее 80 стихийных захоронений»: в ДНР нашли тела убитых ВСУ жителей
Врач раскрыла тревожные факты о воздействии пива на головной мозг
Раскрыто, сколько украинцев въехали в Россию в 2025 году
Онколог ответил, может ли ЭКО спровоцировать рак
Пять важных изменений для владельцев квартир в 2026 году
В США сравнили операцию в Иране с игрой Call of Duty
Беглая белорусская оппозиция намерена выяснить расположение «Орешника»
Врач рассказала, какую опасность представляют БАДы с маркетплейсов
Россиян предупредили о риске одновременной работы стиральной машинки и душа
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.