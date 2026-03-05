Врач рассказала, какую опасность представляют БАДы с маркетплейсов

Неправильное хранение БАДов, приобретенных на маркетплейсах, может привести к негативным последствиям для здоровья, заявила NEWS.ru гинеколог-эндокринолог Лилия Афанасьева. По ее словам, перед употреблением добавок необходимо проконсультироваться со специалистом.

БАДы — это комплекс веществ: витамины, микроэлементы, вытяжки трав, минералы, используемые для обогащения рациона. Основное условие продажи — это регистрация на территории РФ, наличие экспертного заключения о гигиенической безопасности, инструкция и указанный состав. Качество БАДов, продаваемых на маркетплейсах, оставляет желать лучшего. Да и они не несут никакой ответственности за товар. Неправильное хранение — высокая или низкая температура, влажность, избыточная освещенность — может менять структуры веществ. Это приводит к непрогнозируемым эффектам и осложнениям в организме при приеме, — предупредила Афанасьева.

Она подчеркнула, что БАДы не относятся к лекарственным средствам, поэтому их могут реализовывать различные торговые точки, включая аптеки и интернет-магазины. По словам врача, ключевым требованием для продажи является наличие специальной маркировки на упаковке. Она пояснила, что это позволяет идентифицировать продукцию в системе «Честный знак».

Несмотря на наличие маркировки, при выборе места приобретения лучше отдавать предпочтение аптекам или большим торговым сетям, имеющим лицензию для торговли лекарственными веществами. Наличие специально оборудованных складов с контролем влажности и температуры позволяет обеспечить сохранение биологических свойств лекарств и БАДов. Кроме того, прием добавок должен быть определен врачом, — заключила Афанасьева.

