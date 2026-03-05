Онколог рассказал, куда чаще всего метастазирует рак простаты Онколог Загаштоков: рак простаты чаще метастазирует в позвоночник и печень

Рак простаты имеет тенденцию к метастазированию в позвоночник и печень, заявил NEWS.ru врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков. По его словам, заболевание очень часто поражает кости.

У рака простаты есть излюбленная мишень — кости. Метастазы в скелет, особенно в позвоночник, таз, бедренные кости, встречаются настолько часто, что это является отличительной чертой заболевания. Они вызывают сильные боли и патологические переломы. Кроме костей этот вид рака может поражать легкие, печень и головной мозг, — предупредил Загаштоков.

