05 марта 2026 в 06:20

Онколог рассказал, куда чаще всего метастазирует рак простаты

Онколог Загаштоков: рак простаты чаще метастазирует в позвоночник и печень

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Рак простаты имеет тенденцию к метастазированию в позвоночник и печень, заявил NEWS.ru врач-онколог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Аслан Загаштоков. По его словам, заболевание очень часто поражает кости.

У рака простаты есть излюбленная мишень — кости. Метастазы в скелет, особенно в позвоночник, таз, бедренные кости, встречаются настолько часто, что это является отличительной чертой заболевания. Они вызывают сильные боли и патологические переломы. Кроме костей этот вид рака может поражать легкие, печень и головной мозг, — предупредил Загаштоков.

Ранее дерматолог Наталия Жовтан заявила, что посещение солярия и фототерапия могут увеличить риск развития рака. По ее словам, основной причиной злокачественных новообразований в этом случае является ультрафиолетовое излучение.

Онколог Руслан Басанов ранее предупредил, что кровоточивость слизистой рта, потеря чувствительности, онемение губ или языка, а также изменения в структуре тканей могут быть признаками рака. По его словам, белые или красные пятна в этой области также должны вызывать беспокойство.

