Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году Мишустин: в РФ в 2027 году запустят производство препаратов от аллергии и рака

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме сообщил о планах запустить в промышленное производство инновационные отечественные препараты. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, уже в 2027 году россияне получат доступ к вакцинам и лекарствам, не имеющим зарубежных аналогов.

Среди прорывных разработок Мишустин особенно выделил вакцину от аллергии на пыльцу березы и препарат для лечения рака мочевого пузыря. Также в стадии клинических испытаний находятся 14 уникальных препаратов и 23 медицинских изделия.

Ученые наши добились значительных успехов в медицинской науке, есть прекрасные результаты. Например, препарат против болезни Бехтерева, это событие не сильно освещают наши партнеры в зарубежных странах, но это огромный прорыв, — отметил глава правительства.

В разработке также находятся средства для регулирования болевых синдромов. Кроме того, российские ученые работают над медизделиями для коррекции нейрокогнитивных нарушений.

Ранее Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил о планах включить в систему обязательного медицинского страхования вакцины от разных видов рака. Заседание проходит 25 февраля с участием членов кабмина.