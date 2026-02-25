Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году

Премьер-министр Михаил Мишустин в ходе отчета в Госдуме сообщил о планах запустить в промышленное производство инновационные отечественные препараты. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, уже в 2027 году россияне получат доступ к вакцинам и лекарствам, не имеющим зарубежных аналогов.
Среди прорывных разработок Мишустин особенно выделил вакцину от аллергии на пыльцу березы и препарат для лечения рака мочевого пузыря. Также в стадии клинических испытаний находятся 14 уникальных препаратов и 23 медицинских изделия.
Ученые наши добились значительных успехов в медицинской науке, есть прекрасные результаты. Например, препарат против болезни Бехтерева, это событие не сильно освещают наши партнеры в зарубежных странах, но это огромный прорыв, — отметил глава правительства.
В разработке также находятся средства для регулирования болевых синдромов. Кроме того, российские ученые работают над медизделиями для коррекции нейрокогнитивных нарушений.
Ранее Мишустин в ходе отчета в Госдуме заявил о планах включить в систему обязательного медицинского страхования вакцины от разных видов рака. Заседание проходит 25 февраля с участием членов кабмина.