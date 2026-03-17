Мишустин анонсировал включение CAR-T-терапии для лечения рака в ОМС

Пациенты с онкологическими заболеваниями скоро смогут получать высокотехнологичное лечение за счет государства, заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе посещения НМИЦ гематологии. По его словам, которые приводит пресс-служба российского правительства, CAR-T-клеточная терапия и ряд других передовых методов войдут в систему обязательного медицинского страхования.

Все это (CAR-T-клеточная терапия, пептидный метод, РНК и другие методы борьбы с онкологией. — NEWS.ru) в ближайшем будущем станет покрываться и государственными гарантиями в ОМС, что очень важно, — указал премьер.

Премьер отметил впечатляющие результаты применения клеточной терапии в России — на данный момент проведено уже 65 инфузий. Он назвал активное внедрение CAR-T-клеточных продуктов, в том числе индивидуальных биомедицинских клеточных продуктов, большим шагом для отечественной науки и медицины.

Ранее Мишустин в ходе отчета правительства в Госдуме заявил о планах правительства включить в систему обязательного медицинского страхования вакцины от разных видов рака. Заседание проходило 25 февраля с участием членов кабмина.