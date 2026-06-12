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12 июня 2026 в 11:51

Муза диснеевских мультипликаторов проиграла битву с раком легких

Умерла Маргарет Керри, ставшая прообразом феи Динь-Динь в «Питере Пэне»

Маргарет Керри Маргарет Керри Фото: Dave Starbuck/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Скончалась актриса Маргарет Керри, ставшая прообразом феи Динь-Динь в диснеевском мультфильме «Питер Пэн», передает Hollywood Reporter. Ей было 97 лет. Как пишет источник, в последнее время Керри страдала от рака легких.

С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Маргарет Керри, нашей любимой Динь-Динь. Ее трое любящих детей Эллен, Кристина и Эрик были рядом с ней, когда она проиграла свою мужественную борьбу с раком легких в возрасте 97 лет, — сказано в сообщении.

Керри родилась 11 мая 1929 года в Лос-Анджелесе. Сниматься в кино начала еще ребенком: ее дебют состоялся в 1935 году в короткометражках «Пострелята». В конце 1940-х актриса получила роль в картине «Если бы ты знал Сюзи». Наибольшую известность Керри принесло участие в создании мультфильма «Питер Пэн» студии Disney, где она стала прототипом феи Динь-Динь и также позировала для образа красноволосой русалки.

Ранее умерла народная артистка СССР Людмила Чурсина. Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Легенде советского кино было 84 года.

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