Муза диснеевских мультипликаторов проиграла битву с раком легких

Скончалась актриса Маргарет Керри, ставшая прообразом феи Динь-Динь в диснеевском мультфильме «Питер Пэн», передает Hollywood Reporter. Ей было 97 лет. Как пишет источник, в последнее время Керри страдала от рака легких.

С глубокой печалью мы сообщаем о кончине Маргарет Керри, нашей любимой Динь-Динь. Ее трое любящих детей Эллен, Кристина и Эрик были рядом с ней, когда она проиграла свою мужественную борьбу с раком легких в возрасте 97 лет, — сказано в сообщении.

Керри родилась 11 мая 1929 года в Лос-Анджелесе. Сниматься в кино начала еще ребенком: ее дебют состоялся в 1935 году в короткометражках «Пострелята». В конце 1940-х актриса получила роль в картине «Если бы ты знал Сюзи». Наибольшую известность Керри принесло участие в создании мультфильма «Питер Пэн» студии Disney, где она стала прототипом феи Динь-Динь и также позировала для образа красноволосой русалки.

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