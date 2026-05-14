Россияне рискуют остаться без мультфильмов Disney

«Коммерсант»: Disney не планирует продлевать контракты с российскими стримингами

Американская компания Disney больше не планирует подписывать новые соглашения с российскими онлайн-кинотеатрами, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на отчетность ООО «Уолт Дисней Компани СНГ» за 2025 год. Текущие лицензионные договоры истекают в 2026 году, и их продление не предусмотрено.

С 2022 года Disney приостановила свою деятельность в России — поставки новых проектов, лицензирование контента и продукции были прекращены. Еще в 2023 году из библиотек стриминговых сервисов исчезли главные хиты студии, включая «Короля Льва», «Зверополис» и «Холодное сердце». В настоящий момент контент Disney в российских онлайн-кинотеатрах сохранился лишь частично.

Ранее американская корпорация общественного питания McDonald's, приостановившая работу в России весной 2022 года, зарегистрировала в Роспатенте 14 товарных знаков. Среди них как оригинальные названия на английском, так и их переводы на русский язык.

До этого американская корпорация Apple подала заявку на регистрацию товарного знака в России. В случае одобрения компания сможет расширить перечень реализуемых товаров на российском рынке.

Россияне рискуют остаться без мультфильмов Disney
