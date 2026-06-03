НАТО готовится к войне с Москвой и Минском: детали, глобальный конфликт

В Минобороны Белоруссии оценили вероятность начала глобального конфликта. Какие детали озвучили, как НАТО готовится к войне с Москвой и Минском?

Как НАТО готовится к войне с Москвой и Минском, глобальный конфликт

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании Совета министров обороны стран — участниц Организации Договора о коллективной безопасности в Москве заявил о предельно высоких шансах развязывания конфликта против России и Белоруссии, как и трансформации его в глобальный.

«Оценивая сложившуюся обстановку в Восточноевропейском регионе, констатируем <...> [высокую вероятность военного конфликта]», — сказал Хренин.

Ранее секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что западные страны открыто готовятся к войне, видя в качестве основных врагов Москву и Минск. По его словам, все стратегические документы Запада предполагают военный сценарий на Европейском континенте к 2030 году.

«Они это закладывают. На это нацелены все их военные бюджеты», — сказал Вольфович.

Западные государства с помощью развернутых вдоль границ сил и средств разведки прекрасно видят, что никакой угрозы с территории Белоруссии и западных регионов России для них нет, однако все равно рассматривают Москву и Минск в качестве основных врагов, подчеркнул секретарь Совбеза.

Глава Совета безопасности России Сергей Шойгу в ходе встречи с Вольфовичем в конце мая заявил, что в ходе военных учений страны — члены Североатлантического альянса отрабатывают сценарии ударов по территории Союзного государства.

Александр Вольфович (слева) и секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу Фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости

Шойгу подчеркнул, что НАТО и входящие в него страны, «впавшие в реваншистский и милитаристский угар», представляют угрозу для стран ОДКБ.

Кроме того, посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов отмечал, что страны НАТО отрабатывают варианты изоляции Калининградской области.

«После начала СВО НАТО и ЕС заметно активизировали попытки установления контроля над логистическими маршрутами в Балтийском регионе, предприняли ряд шагов по ограничению транспортного сообщения с Калининградской областью и созданию условий для изоляции региона в случае дальнейшей эскалации напряженности в отношениях России и Запада», — заявил Булатов.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что Киев в последнее время часто высказывается агрессивно против Минска из-за ряда европейских стран. Он добавил, что белорусских солдат никогда не было и не будет на Украине. До этого глава республики отмечал, что Минск не намерен втягиваться в украинский кризис, так как в этом нет никакой необходимости. По его словам, Белоруссия будет вовлечена в конфликт в случае агрессии против страны. При этом Лукашенко призвал Запад не переживать из-за недавних совместных военных учений Белоруссии и России.

Что Путин сказал о нападках Запада, ответ России

Президент России Владимир Путин назвал бредом слова европейских политиков о подготовке к войне с Россией.

«Делается это якобы в связи с агрессивными планами России в отношении западноевропейских стран — это вранье. Грубая, наглая ложь. И как говорил Геббельс в свое время, чем невероятнее ложь, тем быстрее в нее поверят», — сказал президент.

Владимир Путин Фото: kremlin.ru

По его словам, именно такие стандарты внедряют западные политики и средства массовой информации в свою ежедневную практику. У России никогда не было никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран, подчеркнул Путин.

Все места, откуда происходит прямая военная угроза России, являются законными целями, подчеркнул российский лидер. Комментируя слова главы МИД Литвы Кестутиса Будриса, который ранее призвал НАТО нанести удар по российским силам в Калининграде, Путин заявил, что у Москвы «есть все средства сровнять с землей всех, кто попытается это сделать».

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