Пострадавшая при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом скончалась в больнице

Пострадавшая при ударе ВСУ по автобусу под Белгородом скончалась в больнице

Женщина, пострадавшая две недели назад, 20 июля, при ударе беспилотника ВСУ по автобусу в Шебекино, скончалась в больнице, сообщил врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в Telegram-канале. По его словам, пациентка проходила лечение в федеральной клинике.

Скончалась женщина, которая была переведена на лечение в федеральную клинику. Она получила тяжелые ранения при атаке беспилотника на пассажирский автобус в городе Шебекино 20 июля. Несмотря на все усилия лучших белгородских и федеральных специалистов, спасти ее не удалось, — написал Шуваев.

В день атаки Шуваев сообщал, что при ударе беспилотника по автобусу погибли пять человек и еще 23 пострадали. В Шебекинской районной больнице помощь оказали 23 пострадавшим, в том числе 17-летнему подростку. Глава региона охарактеризовал случившееся как бесчеловечную и подлую атаку на мирных жителей.

Позже сообщалось, что не менее восьми человек пострадали при атаке ВСУ на автобус в ДНР. По словам главы Амвросиевского округа Игоря Лызова, один из раненых находится в тяжелом состоянии в реанимации.