Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 10:16

Wildberries построит в Казахстане крупный складской комплекс

Wildberries возводит порядка 260 тыс. квадратных метров складов в Казахстане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Маркетплейс Wildberries строит в Казахстане складские помещения общей площадью порядка 260 тыс. квадратных метров, сообщил министр торговли республики Арман Шаккалиев. Ввод новых логистических объектов в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года. Трансляция выступления министра доступна в Telegram-канале правительства Казахстана.

То, что касается текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тыс. кв. м — это арендованные площади. В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тыс. кв. м компания ведет строительные работы, в Астане — 100 тыс. кв. м, — уточнил министр.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 10 сотрудников компании Wildberries получили травмы за прошедшую неделю в результате ударов Вооруженных сил Украины по складским объектам. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уточнил, что под атаки попали объекты в Пензенской, Рязанской, Самарской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии.

До этого руководство Wildberries обсудило с правительством РФ комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады компании. Глава маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что разрабатывается общая система помощи для всех пострадавших. При этом компания уже выплатила два транша помощи продавцам.

Страны СНГ
Казахстан
Wildberries
склады
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Банда организаторов подставных свиданий предстанет перед судом
В Азербайджане появится участок для голосования на выборах в Госдуму
Иномарка наехала на пешеходов в российском регионе
США тайно готовит Тайвань к войне с Китаем
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 4 августа: где сбои в РФ
«Верим в него»: тренер «Крыльев Советов» об игре Макарова в РПЛ
Полиция ищет водителя катера, отрезавшего голову дайверу
Экономист рассказал, как формируется курс рубля
Азербайджан напомнил о необходимости изменения Конституции Армении
Членов украинского пантеона признали в России пособниками нацистов
Пострадавший при атаке БПЛА умер в больнице
«Дух реваншизма»: военэксперт о размещении ФРГ подразделения РЭБ в Литве
Раскрыты две версии взрывов в Хмельницком, где нашли фрагменты тел военных
Россиянам раскрыли новые правила по обращению с багажом в транспорте
Мошенники семь часов издевались над ребенком, угрожая обысками
«Сухой месяц» прошел в Лондоне впервые за 155 лет
Почему не работает Telegram 4 августа: замедление, сбои, последние новости
Россиянин загадочно исчез сразу после концерта группы «Мумий Тролль»
Стало известно, кто в Европе решил не выступать против Испании
ВСУ атаковали детский сад
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.