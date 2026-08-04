Wildberries построит в Казахстане крупный складской комплекс

Маркетплейс Wildberries строит в Казахстане складские помещения общей площадью порядка 260 тыс. квадратных метров, сообщил министр торговли республики Арман Шаккалиев. Ввод новых логистических объектов в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2027 года. Трансляция выступления министра доступна в Telegram-канале правительства Казахстана.

То, что касается текущей ситуации, насколько известно, порядка 46 тыс. кв. м — это арендованные площади. В первом квартале следующего года в Алма-Ате порядка 160 тыс. кв. м компания ведет строительные работы, в Астане — 100 тыс. кв. м, — уточнил министр.

Ранее стало известно, что по меньшей мере 10 сотрудников компании Wildberries получили травмы за прошедшую неделю в результате ударов Вооруженных сил Украины по складским объектам. Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник уточнил, что под атаки попали объекты в Пензенской, Рязанской, Самарской и Волгоградской областях, а также в Удмуртии.

До этого руководство Wildberries обсудило с правительством РФ комплекс мер поддержки предпринимателей, пострадавших в результате атак на склады компании. Глава маркетплейса Татьяна Ким сообщила, что разрабатывается общая система помощи для всех пострадавших. При этом компания уже выплатила два транша помощи продавцам.