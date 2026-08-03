Президент Армении переназначил двух вице-премьеров в новом правительстве

Президент Армении переназначил двух вице-премьеров в новом правительстве Хачатурян переназначил Григоряна и Хачатряна вице-премьерами

Президент Армении Ваагн Хачатурян подписал указы о переназначении Мгера Григоряна и Тиграна Хачатряна на должности вице-премьеров республики, соответствующие документы были опубликованы на официальном сайте главы государства. Кадровые решения стали следствием итогов парламентских выборов, которые состоялись 7 июня.

Назначить Мгера Григоряна вице-премьером Армении <…>. Назначить Тиграна Хачатряна вице-премьером Армении, — говорится в документах.

По результатам выборов правящая партия «Гражданский договор» под руководством премьер-министра Никола Пашиняна получила абсолютное большинство, заручившись поддержкой 49,7% избирателей. Оппозиционные силы значительно отстали: блок бизнесмена Самвела Карапетяна «Сильная Армения» набрал 23,2% голосов, а альянс экс-президента Роберта Кочаряна «Армения» — 9,9%. В итоге «Гражданский договор» смог единолично сформировать новый состав кабинета министров.

Ранее сообщалось, что кандидат от правящей партии «Гражданский договор» Рубен Рубинян официально занял пост председателя Национального собрания Армении девятого созыва. По итогам голосования его кандидатуру поддержали 63 парламентария, тогда как 28 высказались против.